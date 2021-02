Sorteggiati i gironi del torneo di basket maschile alle Olimpiadi

Nella Patrick Baumann House di Mies (Svizzera) si sono svolti i sorteggi per la composizione dei Gironi dei Tornei Olimpici maschile e femminile di Tokyo 2020, in programma dal 25 luglio all’8 agosto.

Rispetto alle passate edizioni delle Olimpiadi, la formula prevede una divisione delle 12 squadre partecipanti dei tornei maschile e femminile in tre Gironi da quattro squadre. Alla fase ad eliminazione diretta (dai Quarti di finale) approderanno le prime due classificate di ciascun girone più le due migliori terze classificate.

Nelle urne del torneo maschile, oltre alle 7 squadre già qualificate in base al loro piazzamento per Continente al Mondiale 2019 (Nigeria, Argentina, USA, Iran, Francia, Spagna e Australia) e al Giappone come Paese Ospitante, sono state inserite le vincitrici dei quattro tornei preolimpici, che si disputeranno dal 29 giugno al 4 luglio 2021.

La vincitrice del Preolimpico di Belgrado, nel quale partecipa l’Italia, è stata sorteggiata nel Girone B insieme all’Australia, alla vincitrice del Preolimpico di Spalato e alla Nigeria.

Nel Girone A Iran, Francia, gli Stati Uniti campioni in carica e la vincitrice del Preolimpico di Victoria.

Nel Girone C Argentina, vicecampione in carica, Giappone, la Spagna terza classificata a Rio 2016 e la vincitrice del Preolimpico di Kaunas.

I Gironi del Torneo maschile di Tokyo 2020 (25 luglio – 7 agosto 2021)

Girone A

Iran

Francia

USA

Vincitrice OQT Victoria (Canada)

Girone B

Australia

Vincitrice OQT Spalato (Croazia)

Vincitrice OQT Belgrado (Serbia)

Nigeria

Girone C

Argentina

Giappone

Spagna

Vincitrice OQT Kaunas (Lituania)

I Tornei Preolimpici maschili (29 giugno – 4 luglio 2021)

Belgrado (Serbia)

Girone A

Rep. Dominicana

Nuova Zelanda

Serbia

Girone B

Portorico

ITALIA

Senegal

Victoria (Canada)

Girone A

Grecia

Cina

Canada

Girone B

Uruguay

Rep. Ceca

Turchia

Spalato (Croazia)

Girone A

Germania

Russia

Messico

Girone B

Tunisia

Croazia

Brasile

Kaunas (Lituania)

Girone A

Lituania

Corea del Sud

Venezuela

Girone B

Polonia

Slovenia

Angola

I Gironi del Torneo femminile di Tokyo 2020 (26 luglio – 8 agosto 2021)

Girone A

Corea del Sud

Serbia

Canada

Spagna

Girone B

Nigeria

Giappone

Francia

USA

Girone C

Australia

Portorico

Cina

Belgio

Ufficio Stampa Fip

Foto: FIBA

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.