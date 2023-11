Draymond Green ha ricevuto una sospensione di 5 partite e, oltre a non poter giocare e aiutare i suoi compagni, avrà anche un danno economico. Green ha strangolato Rudy Gobert nel tentativo di allontanarlo da Klay Thompson, che in quel momento stava litigando con Jaden McDaniels.

Dopo aver bloccato Gobert, Green lo ha trascinato via mentre i compagni di squadra dei Timberwolves cercavano di separarli. In un comunicato che annunciava la punizione, l’NBA ha fatto notare che “la storia di atti antisportivi di Green” ha giocato un ruolo nella durata della sua sospensione.

“Draymond Green è stato sospeso per cinque partite senza stipendio per aver inasprito un alterco in campo e aver afferrato con forza il centro dei Minnesota Timberwolves Rudy Gobert al collo in modo antisportivo e pericoloso”, ha annunciato la NBA nel suo comunicato.

Draymond Green salterà le due sfide contro gli Oklahoma City Thunder, giovedì e sabato, e le gare contro Houston, San Antonio e Phoenix.

Ma c’è di più: Green perderà anche 769.970 dollari di stipendio a causa della sospensione, secondo Adrian Wojnarowski di ESPN. Si tratta certamente di una fetta importante del contratto da 100 milioni di dollari che ha firmato con i Golden State Warriors in estate.