Sospiro di sollievo per Pesaro: nessun’altro positivo, si parte per Sassari

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica che – dopo la positività emersa ieri in seguito al consueto tampone molecolare – il Gruppo Squadra nel primo pomeriggio di oggi è stato sottoposto al tampone rapido. Tutti i membri sono risultati negativi; la squadra è quindi partita regolarmente per Sassari rispettando tutte le prescrizioni previste come da protocollo per i team professionistici.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro

Pesaro, 16/01/2021

