Space Jam 2, ci sarà anche il videogame: a idearlo saranno gli utenti

Con il passare delle settimane sale l’hype per l’uscita di Space Jam: A New Legacy, il sequel del celebre film con Michael Jordan che stavolta vedrà LeBron James nei panni del protagonista insieme a Bugs Bunny.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LeBron James (@kingjames)

Oltre al film, però, è in cantiere anche la realizzazione di un videogioco, come svelato dallo stesso LBJ tramite il suo canale Instagram. E c’è di più: a decidere come sarà il gioco saranno gli utenti stessi. Ognuno, infatti, potrà inviare la propria proposta con la possibilità di vincere dei premi, fra i quali oggetti firmati dallo stesso James.

