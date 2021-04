Space Jam 2 – Il personaggio di Diana Taurasi ispirato da un soprannome datole da Kobe

Nel trailer di Space Jam 2, “Space Jam: A New Legacy”, sono state tantissime le citazioni al mondo pop, a quello dei cartoni animati e a quello del basket. A ben pochi è sfuggita la citazione alla famosa foto di Wade e James ai tempi di Miami, riprodotta con protagonisti lo stesso LeBron e Lola Bunny.

Più difficile forse notare come la Goon Squad, la squadra che affronterà i Looney Tunes nel film, sia composta da personaggi ispirati dalle fattezze di alcuni giocatori NBA e WNBA. Ci sono infatti Damian Lillard, Anthony Davis, Klay Thompson e Diana Taurasi. Ognuno sembra avere dei superpoteri: Klay, ad esempio, è un uomo di fuoco, mentre Davis ha le ali. Il personaggio ispirato a Taurasi ha invece le fattezze di un serpente bianco.

Taurasi è infatti soprannominata “White Mamba”, un nickname datole da Kobe Bryant anni fa proprio perché era considerata il suo corrispettivo in WNBA. Classe 1982, la giocatrice ha sempre militato nelle Phoenix Mercury dal 2004 ad oggi, vincendo 3 titoli di cui 2 da MVP delle Finals. Uno dei tanti easter egg presenti nel trailer di Space Jam 2 che sta già spopolando.

Diana Taurasi is depicted as a White Mamba in "Space Jam: A New Legacy"

Kobe gave the #WNBA GOAT that nickname — a spinoff on his own "Black Mamba" — years ago 🥺 pic.twitter.com/WCPiOzjWZc

— Meredith Cash (@mercash22) April 3, 2021