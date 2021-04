Space Jam 2 – Pubblicato un mini-trailer che anticipa il “vero” trailer

Continua ad ampliarsi il materiale relativo a “Space Jam: A New Legacy”, conosciuto anche come Space Jam 2. Nei giorni scorsi erano stati pubblicati i poster ufficiali della pellicola in uscita il prossimo 16 luglio nelle sale cinematografiche statunitensi. Oggi invece sui profili social del film è stato condiviso un mini-trailer di pochi secondi che anticipa il “vero” trailer, che uscirà sabato 3 aprile. Lo stesso LeBron James, protagonista del film, ha condiviso il video.

Nel video pubblicato si vede una delle classiche scene con protagonisti Willy il Coyote e Beep Beep, nel quale il primo si vede cadere in testa una roulotte.

Space Jam: A New Legacy just dropped a shiny new trailer! #SpaceJamMovie pic.twitter.com/7uBy38H0Oh — Space Jam: A New Legacy (@spacejammovie) April 1, 2021

Il film sarà il sequel del classico uscito nel 1996 con protagonista Michael Jordan, prodotto dallo stesso LeBron con la sua casa di produzione. Ci sarà anche un videogioco, iniziativa annunciata il mese scorso.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.