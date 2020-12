Spadafora: “Stadi e palazzetti ancora chiusi, per gli allenamenti…”

Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, ha fatto il punto sulla ripartenza delle varie discipline a partire dal mese di Gennaio.

Innanzitutto il titolare del dicastero ha escluso la riapertura immediata degli stadi e si può dedurre che lo stesso discorso varrà anche per i palasport: “Escludo questa possibilità – ha dichiarato ad Agorà su Rai 3 -, il governo deve individuare una scala di priorità e il pubblico dello sport al momento non è considerato tale. Anche io voglie rivedere i tifosi sugli spalti ma non penso che avverrà a Gennaio”.

Situazione migliore, invece, per la ripresa dell’attività di base: “Bisognerà valutare i dati ma credo che sia possibile riaprire palestra, centri danza e piscine entro la fine di Gennaio, seppur con delle limitazioni”. Probabile che lo stesso tipo di valutazione possa essere fatto per gli allenamenti del basket e degli altri altri sport di squadra.

