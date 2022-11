Spagna 1a nel ranking FIBA: la “rosicata” di Draymond Green

La star dei Golden State Warriors, Draymond Green, non ha potuto fare a meno di ridere dell’ultimo aggiornamento del ranking FIBA che ha messo Team USA alla posizione numero 2 dietro la Spagna.

Le nuove classifiche FIBA hanno sicuramente inviato enormi segnali a tutto il mondo del basket. Specialmente perché è la prima volta in 12 anni che gli Stati Uniti non sono al primo posto. La Spagna ha superato la squadra nazionale di basket maschile degli Stati Uniti, grazie alla sua costante prestazione nelle competizioni internazionali.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, l’eliminazione nei Quarti di Finale nella Coppa del Mondo del 2019 e il terzo posto nella FIBA AmeriCup 2022 hanno influito sul tentativo della squadra di mantenere la piazza numero 1 in graduatoria.

Dopo aver visto la notizia della Spagna, però, Draymond Green ha usato i suoi social media per condividere la sua reazione. Ed è certo dire che non è d’accordo: ha “risposto” al tweet della FIBA sulla Spagna dove si dice che ha detronizzato Team USA con un secco e forte “Smettetela”. Ha anche condiviso diverse emoji ricche di risate per evidenziare come si sente sulla presunta “detronizzazione”.

Draymond’s reaction to Spain passing Team USA in the FIBA men’s basketball world rankings pic.twitter.com/bpqfEj6J1n — Dalton Johnson (@DaltonJ_Johnson) November 20, 2022

Basta vincere la Coppa del Mondo del 2023 per cambiare le sorti della classifica. Vediamo quanti fenomeni NBA parteciperanno e quanti daranno forfait. A partire proprio da Draymond Green, che però ha spesso partecipato alle manifestazioni internazionali con Team USA.

