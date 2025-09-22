Spagna, scelto l’erede di Sergio Scariolo: sarà Chus Mateo

La Federazione Spagnola ha scelto Chus Mateo come nuovo commissario tecnico della nazionale maschile, dopo l’addio di Sergio Scariolo. Il tecnico madrileno, classe 1969, guiderà “La Familia” fino all’Europeo del 2029, che si disputerà in Spagna.

Reduce dai successi con il Real Madrid, con cui ha vinto l’EuroLega nel 2023 e due titoli consecutivi in Liga ACB, Mateo porta in nazionale l’esperienza di un allenatore capace di gestire gruppi di alto livello e pressioni enormi. La sua missione sarà accompagnare la transizione generazionale, valorizzando i giovani e restituendo competitività a una squadra che negli ultimi anni ha perso slancio.

La Spagna, infatti, viene da un Europeo deludente e da un Mondiale senza acuti, segnale di un ciclo che si è chiuso dopo i grandi successi della “generazione d’oro”. Molti veterani hanno lasciato o stanno lasciando il gruppo, e le nuove leve devono ancora affermarsi con continuità. È in questo contesto che Mateo dovrà costruire un progetto a lungo termine, capace di restituire identità e ambizione a una delle nazionali più vincenti della storia recente.

La sfida è chiara: riportare la Spagna ai vertici mondiali, con lo sguardo già rivolto a un Europeo casalingo che potrà segnare l’inizio di una nuova era, nel 2029.