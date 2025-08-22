Spagna, Sergio Scariolo annuncia i 12 convocati per EuroBasket 2025

La Spagna campionessa europea in carica sarà impegnata a difendere il titolo in un girone già difficile, lo stesso dell’Italia: oltre agli Azzurri, dovrà affrontare la Grecia, la Bosnia, la Georgia e Cipro. Molto è cambiato da quando, 3 anni fa, la squadra di Sergio Scariolo tornò sul tetto d’Europa: non ci sono più i vari Sergio Llull, Sergio Rodriguez e Rudy Fernandez, per esempio, così com’è assente anche il naturalizzato Lorenzo Brown, protagonista nel 2022.

A guidare la formazione di Scariolo, con i 12 convocati annunciati ufficialmente questa mattina, ci sono i fratelli Hernangomez, affiancati da Santi Aldama, unico giocatore NBA di una formazione che in passato ne era stata costellata. Tanti invece gli elementi alla prima grande manifestazione per Nazionali, motivo per cui il cammino della Spagna verso l’Europeo è stato zoppicante: sconfitte contro Portogallo, Francia (due volte) e Germania, vittorie contro Repubblica Ceca e Costa d’Avorio.

La lista dei convocati:

Guardie: Sergio de Larrea (Valencia), Mario Saint-Supery (Gonzaga) Ali: Dario Brizuela (Barça), Xabi Lopez-Arostegui (Valencia), Josep Puerto (Valencia), Santi Yusta (Zaragoza), Joel Parra (Barça), Juancho Hernangomez (Panathinaikos) Centri: Willy Hernangomez (Barça), Jaime Pradilla (Valencia), Yankuba Sima (Valencia), Santi Aldama (Memphis Grizzlies)