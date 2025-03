Spasmi alla schiena mettono KO Jimmy Butler: quanto starà fuori?

I Golden State Warriors hanno dovuto fare a meno di Jimmy Butler nella sfida contro i Philadelphia 76ers, a causa di spasmi alla schiena. Il giocatore, arrivato da Miami lo scorso 6 febbraio, ha subito l’infortunio durante la vittoria per 121-115 contro gli Orlando Magic, giovedì sera.

L’infortunio di Butler: le parole di coach Kerr

L’allenatore degli Warriors, Steve Kerr, ha dichiarato di non essersi accorto subito dell’infortunio, avvenuto in uno scontro con Wendell Carter:

“Quando questa mattina ho saputo che era in forse, il nostro staff medico mi ha spiegato che aveva subito un colpo da Carter in un momento della partita”, ha detto Kerr.

Alla domanda se Jimmy Butler potesse restare fuori a lungo, Kerr ha mantenuto un approccio cauto:

“Spero di no e non credo, ma con questi infortuni non si può mai sapere. Per ora è valutato giorno per giorno”.

L’impatto di Butler con gli Warriors

Da quando è arrivato a Golden State, il 35enne Butler ha disputato 8 partite, mantenendo una media di 16.4 punti e 5.8 assist. La sua assenza potrebbe pesare sulla squadra, che conta sulla sua esperienza e leadership per affrontare la seconda parte della stagione. Gli Warriors sperano di riaverlo presto in campo, mentre continuano la loro corsa ai playoff nella competitiva Western Conference.

