Spaventosa caduta per Luka Doncic, i Dallas Mavericks tremano

Una spaventosa caduta di Luka Doncic fa tremare i Dallas Mavericks.

Il fenomeno sloveno si è infortunato nel corso del terzo periodo della sfida con i New Orleans Pelicans. Sul punteggio di 55-81 in favore dei texani, D oncic ha tentato una penetrazione centrale e ha ricevuto l’opposizione di Jonas Valanciunas. Ricadendo ha messo molto male la caviglia destra e poi ha sbattuto violentemente la schiena.

La parte posteriore non preoccupa molto lo staff tecnico, i problemi sono sulla parte bassa della gamba (caviglia e tallone) che Doncic si è subito tenuto nel tentativo di rialzarsi.

Lo sloveno ha lasciato il campo e non è più rientrato. I Mavericks sono comunque riusciti a vincere 106-111 con i 31 punti realizzati dalla loro stella fino a quel momento che sono risultati decisivi.

Attesa ora per gli esami strumentali che definiranno l’entità dell’infortunio e gli eventuali tempi di recupero. Dallas, attualmente quinta ma solamente con una vittoria e mezzo di vantaggio dall’undicesima (Portland) si augura che la sua stella resti ai box per il più breve tempo possibile.

Luka headed to the locker room after this fall pic.twitter.com/K0X0jRV0rU

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 3, 2023