Spencer Dinwiddie approda in Europa, ma non all’EA7 Milano

La suggestione Spencer Dinwiddie all’Olimpia EA7 Milano è durata solo poche ore: quelle che hanno separato i rumors, provenienti dalla Grecia, dall’ufficialità arrivata nel pomeriggio. L’ex giocatore NBA approda in EuroLega, ma con la maglia del Bayern Monaco: il club bavarese lo ha annunciato.

𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄, 𝐒𝐏𝐄𝐍𝐂𝐄𝐑 𝐃𝐈𝐍𝐖𝐈𝐃𝐃𝐈𝐄 👋 Aus der NBA nach München: Wir verpflichten Spencer Dinwiddie: https://t.co/p8vn9D3FWf@freelanceDE wünscht viel Erfolg im neuen Job.#FCBB #Kaderupdate — FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) October 23, 2025

Dinwiddie, 32 anni, arriva da tanti anni in NBA con le maglie di Detroit Pistons, Brooklyn Nets, Washington Wizards, Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers, dal 2014 alla scorsa stagione. L’anno scorso ai Mavs, la point guard statunitense ha segnato 11.0 punti di media con 4.4 assist. In estate aveva poi firmato con gli Charlotte Hornets, venendo però tagliato settimana scorsa al termine della preseason. Sulla carta, Spencer Dinwiddie potrebbe essere un vero crack per il basket europeo.

Il Bayern Monaco ha iniziato la stagione con un record di 2-3 in EuroLega e 3-0 in Bundesliga.