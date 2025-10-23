Spencer Dinwiddie prepara l’approdo in Europa: l’Olimpia Milano ci prova

La stagione NBA è ormai iniziata e Spencer Dinwiddie è ancora senza squadra. Ecco perché l’ex Brooklyn e Dallas pensa seriamente all’approdo in Europa.

Un nome che stuzzica la fantasia di tante squadre di EuroLega, fra le quali l’Olimpia Milano. Il suo nome è in cima alla lista dell’Olympiacos che sembrava a un passo dalla chiusura nelle scorse ore ma diversi media greci parlano dell’inserimento di altri club del Vecchio Continente. Il team del Pireo è alla ricerca di una guardia e aveva tentato l’assalto a Jared Butler, finito però alla Stella Rossa. Nonostante le smentite di rito di coach Bartzokas, il rendimento altalenante di Shaiben Lee e i dubbi sulla tenuta fisica di Keenan Evans, fanno pensare che ai biancorossi serva un rinforzo. Le trattative sono in corso ma si registra anche l’interesse di Efes Istanbul e per l’appunto Milano, seppur più defilate rispetto all’Oly.

Quello di Dinwiddie comunque è un nome in grado di sparigliare le carte, nonostante questa sarebbe la sua prima esperienza fuori dagli Stati Uniti. Parliamo di un giocatore di 32 anni che per ampi tratti della sua carriera è stato fra le primissime opzioni offensive delle squadre in cui ha giocato. E anche lo scorso anno con i Mavericks, stante anche la prolungata assenza di Kyrie Irving, ha chiuso la stagione con oltre 11 punti di media. Insomma, non uno prossimo alla pensione ma un potenziale top player di EuroLega.

Per Milano sono giorni di fermento sul mercato dopo l’arrivo di Nate Sestina e la rescissione di Vlatko Cancar.