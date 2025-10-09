“Spero i vertici arbitrali riguardino la partita”: Attilio Caja INVIPERITO contro gli arbitri dopo Fortitudo Bologna-Urania Milano

La Fortitudo Bologna conquista una vittoria di grande carattere contro l’Urania Milano, al termine di una partita spettacolare decisa solo dopo due tempi supplementari. Tuttavia, la serata non si è chiusa senza polemiche: coach Attilio Caja ha duramente criticato la terna arbitrale, in particolare il direttore di gara Radaelli, protagonista secondo l’allenatore di diversi errori gravi.

Caja: “Grande vittoria, abbiamo giocato con cuore e difesa”

In conferenza stampa, il tecnico ha espresso grande soddisfazione per la prestazione dei suoi giocatori:

“Ovviamente siamo estremamente soddisfatti di un grande vittoria. Abbiamo giocato benissimo, siamo stati avanti 41 minuti, loro 2. Il margine è stato spesso anche ampio, nonostante fossimo corti, una partita di grande cuore e tecnica difensiva. Lo abbiamo messi in difficoltà 30 minuti, poi Gentile a questo livello è immancabile, ma siamo riusciti a portare tanti in doppia cifra. Grandi complimenti ai ragazzi. L’Urania forse è stata sorpresa dal nostro inizio, abbiamo fatto spesso canestro, poi Gentile e Taylor li ha riportati in partita”.

La polemica arbitrale: “Spero che i vertici rivedano la partita”

La soddisfazione per la vittoria, però, è stata accompagnata da un lungo sfogo nei confronti degli arbitri:

“Abbiamo meritato, e dopo la vittoria mi auguro che i vertici arbitrali guardino cosa hanno fatto oggi. Soprattutto il signor Radaelli: questo canestro annullato. L’arbitro fischia interferenza, il tavolo segna, loro reclamano. Il loro giocatore straniero che ha fatto la stoppata gli ha detto di aver fatto interferenza, l’altro dice di “no, non è vero”, e fa togliere i punti al tavolo. Poi sembrava di vedere la Roma Calcio, quattro volte a fare ripetere il tiro libero finché non hanno segnato. Hanno fatto delle cose… Spero che guardino, soprattutto il signor Radaelli che ha fatto il capo, si è messo a dare lezione a tutti. Venendo anche a richiamare me in modo molto arrogante. A maggior ragione che abbiamo vinto mi sento di dire queste cose. Se non vinciamo questa partita per quei grossi errori grossolani non lo meritavamo, spero non risucceda. Non c’è l’instante replay. Ma un giocatore reo confesso dice di aver fatto interferenza, arriva l’altro arbitro sotto canestro a fischiare”.

Un successo che vale doppio

Nonostante le polemiche, la Fortitudo Bologna può godersi un successo pesantissimo contro una delle favorite del campionato. La squadra di Attilio Caja ha dimostrato intensità, organizzazione difensiva e personalità, battendo una Fortitudo Bologna guidata da un Gentile in grande forma.

La vittoria dopo due overtime conferma la solidità del progetto Fortitudo e la capacità del gruppo di reagire anche nei momenti più difficili.

