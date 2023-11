SPETTACOLO PECCO BAGNAIA! Vince il Motomondiale e per festeggiare schiaccia a canestro

Pecco Bagnaia si è laureato campione del mondo di MotoGP per la seconda volta nella sua carriera. Il pilota della Ducati ha vinto la gara di oggi a Valencia, la ciliegina sulla torta di un’altra fantastica stagione, una vittoria spettacolare ma non necessaria visto che il suo rivale, lo spagnolo Jorge Martin, è caduto a 22 giri dalla fine.

Bagnaia, il nuovo simbolo della MotoGP in Italia dopo il ritiro di Valentino Rossi (tra l’altro suo amico), è però anche un grandissimo appassionato di basket. Era cosa nota, e in passato lo stesso pilota torinese aveva omaggiato un grande della pallacanestro come Dennis Rodman, indossando un caso personalizzato. Oggi, dopo la vittoria del Mondiale, ha fatto di più: per festeggiare ha schiacciato a canestro a bordopista, un omaggio alla sua seconda passione dopo le moto.

Non solo, Pecco Bagnaia si è anche messo al dito tre anelli a simboleggiare i tre Mondiali vinti (uno in Moto2 e due in MotoGP) proprio come fanno i campioni NBA.