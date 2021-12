Spoelstra attacca l’NBA sui protocolli COVID: “Perché devono essere trattenuti più a lungo di quando hanno un’influenza?”

I Miami Heat sono ora destinati a fare a meno di Caleb Martin per quello che sembra essere un lungo periodo dopo che il 26enne è risultato positivo al COVID-19. Martin è stato messo sotto i protocolli di salute e sicurezza della lega, nonostante sia totalmente asintomatico. Ciò ha suscitato una certa reazione da parte dell’allenatore degli Heat, Erik Spoelstra, che ha avuto alcune cose da dire sui protocolli contro il COVID della NBA.

Spoelstra non si è trattenuto mentre metteva in discussione la politica radicale della lega NBA sul COVID-19. Il giocatore degli Heat ha persino toccato la questione della vaccinazione mentre ha fatto una lunga filippica contro il processo decisionale della lega rispetto al virus:

“Penso che tutti dobbiamo capirlo adesso. I giocatori saltano le partite perché sono sintomatici? O sono asintomatici? Tutti hanno fatto le loro dosi di vaccino e anche quelle booster? Perché devono essere trattenuti più a lungo di quando hanno una semplice influenza? Penso che ci sia una contraddizione e se vai a caccia di positivi, aggiungi altri test, probabilmente ce la farai”.

Coach Spo chiaramente non è d’accordo con alcuni dei protocolli in vigore. Sembra anche che l’allenatore di Heat stia suggerendo che l’NBA deve adottare ulteriori misure per garantire di essere in grado di gestire correttamente i problemi relativi al COVID che si presentano.

Stiamo a vedere se l’NBA ascolterà le parole dell’allenatore dei Miami Heat. Naturalmente noi capiamo il suo punto di vista ma l’NBA ha sempre voluto essere garantista contro questo virus e non ha intenzione di cambiare idea. Sarebbe interessante capire anche le soluzioni di coach Spoelstra perché qui lui ha solo portato problemi. Ma non soluzioni. Cosa si dovrebbe fare? Fare i test anti-COVID solo quando ci sono dei sintomi rilevanti?

Fonte: Sun Sentinal

