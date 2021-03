Spoelstra e Haslem contro Leonard: “Ne pagherà le conseguenze, parole davvero brutte”

Meyers Leonard è al centro della bufera per l’insulto antisemita pronunciato durante una live su Twitch mentre era impegnato a giocare ad un videogioco: il giocatore è già stato sospeso dagli Heat ma le ripercussioni sul suo gesto saranno probabilmente ben più gravi.

Udonis Haslem ed Erik Spoelstra, capitano e coach dei Miami Heat, si sono pronunciati sull’accaduto, schierandosi apertamente contro il giocatore: “Tutte le parole hanno una conseguenza, e quelle parole sono state estremamente dolorose. Ha detto qualcosa di davvero sgradevole, non mi interessa del contesto“, queste le parole dell’allenatore.

Così Haslem: “Non possiamo tollerare questo tipo di cose qui. Giusto è giusto, sbagliato è sbagliato e da quando sono qui e fino a quando sarò in questa franchigia cercheremo sempre di stare dalla parte del giusto, specialmente in questioni come questa. Non l’aveva mai fatto prima ma non è una scusante“.

Giocatore ed allenatore classe ’91, quando non è in palestra è davanti al pc a scrivere di basket (con BU dal Novembre 2012) o a guardare i suoi amati Grizzlies. E’ stato caporedattore per la trasmissione di Legabasketv Serie A Beko Live per le stagioni 2015 e 2016 insieme a Matteo Gandini.