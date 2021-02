“Spoilerato” (in parte) uno spot con Anthony Davis durante il Super Bowl

Gli Stati Uniti si preparano a vivere la notte del Super Bowl, l’ultimo atto del campionato di football fra Kansas City e Tampa Bay. Si tratta di un appuntamento attesissimo negli USA, durante il quale uno spot pubblicitario raggiunge costi esorbitanti.

Si è parlato dell’argomento anche nella conferenza di LeBron James e Anthony Davis, in seguito alla sofferta vittoria dei Los Angeles Lakers contro i Detroit Pistons. LBJ ha svelato la sua routine (e le modifiche dovute al protocollo anti Covid), ammettendo di guardare con grande attenzione anche le pubblicità.

Poco dopo la giornalista Rachel Nichols di ESPN ha rivelato che lo stesso Davis sarà protagonista di un passaggio, così AD ha scherzato sullo spoiler effettuato dalla cronista, aggiungendo: “Per me è bellissimo perché sono un grande fan della NFL e tutti guardano gli spot, sono una delle ragioni per cui si guarda il Super Bowl, come ha ricordato LeBron, è eccitante far parte in qualche modo di questo evento”.

Non è stato svelato per quale brand Davis abbia prestato il proprio volto né se sia uno di quelli con cui ha già delle partnership avviate (come Nike, Red Bull, Foot Locker) o se si tratti di una nuova collaborazione. In ogni caso LBJ ha mostrato apprezzamento nei confronti del compagno: “Se fai parte di una pubblicità nel Super Bowl vuol dire che le cose stanno andando bene, so bene quanto costano”.

Bisogna sottolineare che gli spot in questa serata sono molto più che semplici pubblicità ma si trasformano in veri e propri spettacoli nello spettacolo, dato che le aziende investono tantissimo per realizzare video originali, oltre che per acquistare gli spazi per mandarmi in onda. Essere protagonisti, perciò, non è solo una grande occasione di guadagno ma anche un riconoscimento di prestigio e della grande notorietà raggiunta. Lo sa bene lo stesso LeBron, lo scorso anno protagonista di un lungo passaggio per pubblicizzare una macchina elettrica della GMC.

