Sports Illustrated Awards, premiati due giocatori e una squadra NBA

Nella notte italiana la prestigiosa rivista Sports Illustrated ha assegnato i premi relativi all’anno che sta per concludersi. A condurre l’evento la giornalista Cari Champion insieme all’ex cestita Richard Jefferson, l’ex giocatore di football Chad Johnson e la nota sciatrice Lindsey Vonn.

I Milwaukee Bucks hanno ricevuto il riconoscimento di “Squadra dell’anno” per via dell’impegno profuso nell’utilizzare la NBA per la promuovere la lotta al razzismo nella storica serata del boicottaggio nella bolla di Orlando. La franchigia del Wisconsin, pur avendo riportato risultati sportivi al di sotto delle aspettative, ha superato le formazioni che hanno vinto le altre tre grandi leghe americane di football, hockey e baseball.

Per quanto riguarda i premi individuali spazio a Jamal Murray che ha ricevuto il riconoscimento di giocatore rivelazione del 2020, in virtù delle prestazioni nei playoff. Infine premiato anche LeBron James che ha ricevuto il “Legacy Award”, intitolato a Muhammad Ali, in virtù del suo attivismo in campo sociale.

Nota di colore per l’esibizione musicale di Shaquille O’Neal che ha allietato la serata.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.