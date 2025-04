Spurs, ancora tanta paura per Gregg Popovich: ricoverato d’urgenza in ospedale

Gregg Popovich qualche mese fa aveva lanciato un messaggio d’affetto ai tifosi dei San Antonio Spurs, dicendosi speranzoso di tornare in panchina nella prossima stagione dopo l’ictus subito a novembre. Il leggendario allenatore degli Spurs stava proseguendo il percorso di riabilitazione, ma nelle ultime ore le sue condizioni si sono nuovamente aggravate. Come riportato da TMZ, giovedì notte Popovich è stato ricoverato d’urgenza in ospedale.

Secondo la ricostruzione, Popovich sarebbe svenuto mentre si trovava in un ristorante per cenare. Sempre secondo TMZ, che ha anche pubblicato un video in cui si vede la barella mentre viene caricata sull’ambulanza, il 5 volte campione NBA era vigile e cosciente mentre saliva sulla vettura. Inoltre, Popovich ora sarebbe stato già dimesso e sarebbe tornato a casa.

Sebbene questa sia sicuramente un’ottima notizia, le condizioni di Gregg Popovich, 76 anni, restano da monitorare.