Squalifica Moraschini: per quanto dovrà stare lontano dal campo da gioco?

Riccardo Moraschini ha comunicato sui propri canali social che la sua richiesta al Tribunale Nazionale Antidoping di annullare la sua squalifica per doping è stata rifiutata. Perciò dovrà stare lontano dal campo – a meno di un’ulteriore evoluzione nelle prossime settimane – per un anno, come riportato anche da Mario Canfora de La Gazzetta dello Sport.

Ricordiamo che il giocatore dell’Olimpia Milano avrebbe potuto patteggiare la squalifica ma ha rifiutato il patteggiamento perché sperava di poter tornare in campo già in questo gennaio 2022.

Sui social lui ha promesso che lotterà fino all’ultimo per cercare di ottenere giustizia perché tutto quello che gli sta accadendo – a detta sua – si tratta di un errore e non di un tentativo di aggirare le regole.

Questa notizia ci rattrista due volte: sia come appassionati di basket italiano sia come tifosi della Nazionale italiana, di cui Moraschini fa stabilmente parte.

Ci auguriamo che in qualche modo questa brutta storia abbia un lieto fine. Anche se purtroppo la notizia di oggi ha ampiamente complicato la situazione. Ma, come dice un vecchio detto, la speranza è l’ultima a morire. E di certo Morasca non ha intenzione di perdere la speranza!

