Sta circolando un video di James Harden preoccupante per le sue condizioni fisiche

James Harden non ci ha mai abituati ad avere un fisico marmoreo, anzi: nel corso della sua carriera sono state numerose le volte in cui foto e video ne hanno messo in dubbio le ottimali condizioni fisiche. Il caso più noto è sicuramente stato qualche stagione fa, quando prima di essere ceduto da Houston a Brooklyn, anche per forzare la mano dei Rockets, si presentò al traning camp con una pancetta non indifferente.

Sebbene stavolta non ci sia alcun dissapore tra Harden e i Clippers, anzi il giocatore si è ridotto lo stipendio per garantire alla squadra maggiore flessibilità sul mercato, un recente video proveniente dalla Cina ha fatto preoccupare i tifosi. Nel video infatti si vede Harden allenarsi in palestra durante un tour con Adidas, sfoggiando sicuramente un fisico che dell’atleta ha ben poco. Questione di prospettiva, inquadrature, oppure il Barba ha mangiato qualche involtino primavera di troppo?