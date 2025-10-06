Sta nascendo una stella: il 2008 Cheickh Niang domani in LBA contro Cantù

Tutto facile per Trento nella prima gara di campionato contro Cantù, seppellita sul 109-69.

Dopo la parentesi della Supercoppa e un preoccupante esordio in EuroCup con meno di 50 punti segnati in casa, la Dolomiti Energia si riscatta alla grande in campionato. A trascinare l’Aquila il classe 2008 Cheickh Niang, fratello minore di Saliou, che già aveva fatto vedere ottime cose la scorsa settimana al Forum. L’esordio in LBA, però, è stato da incorniciare con 15 punti, 6 rimbalzi, 2/2 da tre, 3/6 da due e 3/4 ai liberi in 23 minuti sul parquet (secondo giocatore più impiegato dell’intera squadra).

Numeri da autentico predestinato per questo ragazzo appena 17enne. Non è il solo giovane che sta emergendo in casa Trento perché iniziano a trovare spazio anche Theo Airhienbuwa (ala del 2006, arrivato in estate da Verona, autore di 4 punti con Cantù) e Patrick Hassan (play del 2007) che ha chiuso con 7 punti in 16 minuti.