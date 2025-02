“Stai scherzando, vero?”: la prima risposta di Pelinka alla proposta di cedergli Luka Doncic

Le trattative che hanno portato allo scambio tra Luka Doncic e Anthony Davis sono iniziate in modo informale oltre un mese fa, grazie alla lunga relazione professionale tra Nico Harrison, General Manager dei Dallas Mavericks, e Rob Pelinka, General Manager dei Los Angeles Lakers. Harrison ha raccontato nelle scorse ore che le conversazioni iniziali erano di natura generale sul basket, ma presto si sono evolute in discussioni più specifiche riguardanti un possibile scambio tra Doncic e Davis. Inizialmente, entrambe le parti hanno reagito con incredulità all’idea. Harrison ha ricordato: “All’inizio è stato tipo ‘Scambieresti mai Doncic per Davis?’. Pelinka mi ha detto ‘Nah, stai scherzando, vero?’. E io: ‘Mmh. Interessante. Forse io lo farei’. E poi è proseguita nelle ultime tre settimane”.

Una volta che le discussioni con Pelinka sono diventate più serie, Harrison ha presentato la proposta al proprietario dei Mavericks, Patrick Dumont. La reazione iniziale di Dumont è stata una risata, riflettendo quanto fosse sorprendente l’idea di scambiare una superstar come Doncic. Tuttavia, dopo aver valutato attentamente le implicazioni strategiche anche salariali, Dumont ha approvato lo scambio, riconoscendo l’opportunità di rafforzare la squadra dal punto di vista difensivo con l’acquisizione di Anthony Davis.

Harrison ha sottolineato che, sebbene Doncic non avesse richiesto uno scambio, la decisione è stata presa anche in considerazione delle future dinamiche contrattuali, con lo sloveno che sarebbe diventato free agent nel 2026 se i Mavs non gli avessero offerto il rinnovo al supermax.

Nonostante le reazioni contrastanti dei tifosi, Harrison si è detto fiducioso che lo scambio rafforzerà la squadra, enfatizzando l’importanza della difesa nella conquista dei campionati.