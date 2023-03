Stangata all’ASVEL in Francia: multa e due vittorie revocate

L’LDLC ASVEL Villeurbanne è probabilmente la miglior squadra del panorama cestistico francese, se escludiamo il Monaco che gioca nel Principato. Nonostante questo, è ultima in EuroLega e in campionato non se la passa benissimo con un record di 15-9, utile per la quinta posizione.

La situazione dell’ASVEL, club di proprietà di Tony Parker, si è però aggravata questa mattina quando la LNB, il massimo campionato francese, gli ha inflitto una dura sanzione. La squadra di Lione dovrà pagare una multa di 100.000€ e si vedrà sottratta due vittorie in campionato, scivolando quindi sul 13-9 (le vittorie non verranno riassegnate).

La motivazione alla base di questa insolita decisione sarebbero le modalità scorrette dei pagamenti degli stipendi di Nando De Colo e Joffrey Lauvergne, i due migliori giocatori a roster. Come scritto nel comunicato, a più riprese la LNB avrebbe richiesto documenti per chiarire la situazione contrattuale dei due atleti, ma senza successo. L’ASVEL avrebbe infatti corrisposto parte dello stipendio di De Colo e Lauvergne attraverso i diritti d’immagine, una pratica considerata illegale nello sport francese. Entrambi sono sotto contratto anche nella prossima stagione, quindi per non incappare in altri grattacapi burocratici il club dovrà trovare una soluzione e cambiare strategia.