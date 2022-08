Star già in formato Europei: prove monstre per Jokic, Antetokounmpo, Doncic, Markkannen e Porzingis

Le grandi stelle sembrano essere pronte per gli Europei che inizieranno la settimana prossima. Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Kristaps Porzingis e Lauri Markkanen hanno dato spettacolo nelle gare di qualificazione ai Mondiali delle rispettive nazionali.

A Belgrado una partita da annali fra Serbia e Grecia, parzialmente rovinata dall’infortunio di Micic. L’hanno spuntata i serbi in overtime (100-94) con 29 punti e 6 rimbalzi di Jokic (9/13 da due, 2/3 da tre) mentre ai greci non è bastato Antetokounmpo con 40 punti, 8 rimbalzi, 5 assist e il 12/18 da dentro l’arco.

La Slovenia ha passeggiato con l’Estonia 104-83: 25 in 30 minuti per Doncic con 11 rimbalzi e 8 assist. Spiccano anche i 19 in 18 minuti di Goran Dragic.

Prova balistica sensazionale per la Lettonia di Luca Banchi che ha seppellito la Turchia sotto una raffica di triple (20/35 di squadra). Nel successo 111-85 ci sono 22 punti, 14 rimbalzi e 6 stoppate di Porzingis.

Vince anche la Finlandia (79-73 su Israele) con un Markkanen ispiratissimo: 28 punti e 9 rimbalzi in 28 minuti.

Nelle altre gare di giornata vittorie importanti per la Germania (50-67 in Svezia, Mondiali sempre più vicini) e Belgio (72-57 sulla Gran Bretagna).