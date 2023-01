Statistiche false stanno spingendo Jaren Jackson Jr come Difensore dell’Anno?

Jaren Jackson Jr, ad oggi, è il favorito per vincere il Defensive Player of the Year della stagione NBA. Il lungo dei Memphis Grizzlies, che ha saltato le prime 16 partite stagionali per infortunio, è attualmente leader in stoppate (3.1 di media), a cui aggiunge 1.0 recuperi a partita. Un utente su Reddit ha però sollevato qualche sospetto su quanto siano reali queste statistiche, con diverse valide ragioni. partiamo dal fatto che delle 103 stoppate finora realizzate da JJJ, 66 sono arrivate in partite casalinghe. Non solo: dei 34 recuperi, 22 sono relativi alle gare disputate a Memphis.

Il dito è quindi stato puntato verso l’addetto alle statistiche e alcuni utenti hanno indagato oltre. C’è chi ha il sospetto che la persona addetta a contare le statistiche alle partite casalinghe dei Grizzlies abbia scommesso sul fatto che Jackson Jr vincerà il premio di Difensore dell’Anno, e per questo cercherebbe di “spingerlo” gonfiando i suoi numeri relativi alla difesa. L’utente Jon Asaad ha esaminato alcune partite di Jaren Jackson Jr, e ha evidenziato su Twitter come alcune stoppate e alcuni recuperi assegnati al lungo dei Grizzlies siano invece da attribuire ai compagni.

I’ve gathered a few (of many) video examples of stats wrongly credited to JJJ: 1. Zion Williamson loses the ball on a drive to the basket and Tyus Jones recovers it. JJJ was credited for blocking Zion’s “layup”. https://t.co/mxXiOyDyo5 pic.twitter.com/0JBFi0hcHA — Jon Asaad (@jaynbablog) January 28, 2023

3. Kelly Olynyk loses the ball and Xavier Tillman picks it up. Memphis’ scorekeeper gives the steal to JJJ who was nearby. https://t.co/LmE7m9nicg pic.twitter.com/CtCT2YUe5o — Jon Asaad (@jaynbablog) January 28, 2023