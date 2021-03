Stefano Mancinelli è risultato positivo al Covid-19 ed è attualmente in isolamento, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. L’ala azzurra della Fortitudo Bologna ha lievi sintomi, secondo il quotidiano.

Mancinelli, 38 anni tra pochi giorni, non gioca una gara dalla 13° giornata per via di un’infiammazione ad un nervo e non era infatti sceso in campo domenica al Forum contro Milano. In questa stagione con la Fortitudo, il giocatore sta segnando 2.4 punti di media.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.