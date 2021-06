Stefano Sardara annuncia: nel 2022 lascerà la Dinamo Sassari

Stefano Sardara è presidente della Dinamo Sassari dal 2011, al termine della prima storica stagione in Serie A del club sardo. Sotto la sua gestione, la Dinamo ha raggiunto traguardi impensabili come la vittoria del Triplete nel 2015 e la qualificazione all’Eurolega per due stagioni. Quella che inizierà a settembre sarà però l’ultima stagione di Sardara alla guida del club, come annunciato da lui stesso in una conferenza stampa stamattina.

“Sono convinto che nella prossima stagione riusciremo a riportare la società in salute com’era prima del Covid” – ha dichiarato Sardara. – “È la ragione per cui sarà la mia ultima stagione da presidente e proprietario, oggi inizia il mio ultimo campionato. È una cosa che sapevate già perché lo avevo anticipato tempo fa, umanamente avrei lasciato da 3 anni ma una parte di tifosi hanno sempre mostrato il lato bello della Dinamo, è stata la ragione per la quale ho deciso di mantenere in equilibrio tutte le logiche aziendali. È arrivato il momento di cedere la mano, questa sarà l’ultima iscrizione che farò io, poi ci penserà qualcun altro. Spero riesca a partire con la passione che ci ha animati in questi 10 anni entusiasmanti. È ora che qualcuno più fresco prenda in mano la società“.

Sassari è quindi attesa ad una estate caldissima, tra le basi per il cambio di proprietà dopo una decade e il nuovo coach ancora da svelare, come sostituto di Gianmarco Pozzecco.

Fonte: Sportando

