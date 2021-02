Stefano Sardara favorevole al blocco delle retrocessioni

Si riaccende la discussione sul blocco delle retrocessioni in Lega Basket. L’edizione odierna de La Prealpina riporta le dichiarazioni del dirigente di Varese, Toto Bulgheroni, il quale ha rivelato che il presidente di Sassari, Stefano Sardara, lo ha chiamato per esprimere la propria posizione favorevole al blocco delle retrocessioni.

Il patron della Dinamo ha confermato l’indiscrezione via Twitter, aggiungendo che l’ipotesi è coerente con il “in relazione al progetto licenze della LBA”, specialmente in una stagione così “assurda”.

Confermo la telefonata. In linea di massima sarei contrario per tutte le logiche che è inutile riportare. Ma in questa assurda stagione e in relazione al progetto licenze della LBA, lo trovo assolutamente coerente!

— stefano sardara (@stefanosar) February 1, 2021