Stefano Sardara ha rivelato alcuni retroscena sulla firma di Polonara a Sassari

Il ritorno di Achille Polonara alla Dinamo Sassari è ufficiale. Un colpo che riporta in Sardegna uno dei simboli più amati del club, accolto con entusiasmo dai tifosi biancoblù. A spiegare i retroscena dell’operazione Polonara-Sassari è stato il presidente Stefano Sardara, che in un’intervista a La Nuova Sardegna ha raccontato come questo accordo fosse scritto da tempo.

Una promessa mantenuta: “Achille chiuderà la carriera a Sassari”

Sardara ha ricordato il momento in cui Polonara lasciò la Dinamo per accettare la chiamata del Baskonia, impegnato in Eurolega:

“Noi non ci siamo messi di traverso e, nonostante sapessimo che il suo addio ci avrebbe creato qualche problema, lo abbiamo lasciato libero. Ci siamo fatti una promessa stringendoci la mano: avrebbe chiuso la carriera a Sassari. Io sapevo che non mi avrebbe deluso”.

Un legame che, secondo il presidente, va ben oltre il parquet:

“Non puoi intendere il basket solo come un risultato sportivo. Per chi ha vissuto la Dinamo come Achille, la Dinamo è per sempre. È un ragazzo d’oro, ci siamo sempre stati l’uno per l’altro. Questo non è accaduto solo con lui, ma anche con altri giocatori che hanno scritto pagine importanti della nostra storia sportiva”.

“Il nostro gesto ha fatto rumore, ma riflettiamo sui valori dello sport”

Sardara ha ammesso di essere rimasto colpito dalla quantità di chiamate e messaggi ricevuti dopo l’annuncio:

“Forse troppe. È un bel gesto, certo, ma vuol dire che nello sport siamo talmente aridi che se fai una cosa bella diventa virale. Dobbiamo riflettere: è possibile che nessuno si aspetti cose positive dal nostro mondo?”.

I dettagli della firma: contratto triennale e un indizio social

Il presidente della Dinamo ha anche svelato i retroscena della firma, dopo averli in parte anticipati sui social:

“Achille ha 33 anni e con noi ha un accordo per tre anni. Su Instagram ho scritto p.a., ho messo una sigaretta e un 3: era un riferimento al gesto che faceva a Reggio Emilia quando segnava da tre punti. Solo chi mi conosce bene ha capito”.

Infine, Sardara ha raccontato di aver salutato Polonara canticchiando il coro che i tifosi gli dedicavano:

“Gli ho cantato il ritornello della canzone dei nostri tifosi: ‘E ma la sigaretta adesso dove l’hai messa?’”.

Polonara e Sassari, un amore infinito

Il ritorno di Achille Polonara alla Dinamo Sassari di Stefano Sardara rappresenta molto più di un trasferimento di mercato: è la conferma di un legame fortissimo tra un giocatore, una città e una società che continua a distinguersi per valori e visione a lungo termine.

La Dinamo potrà contare su un leader di esperienza, capace di trasmettere energia e identità a un gruppo che si prepara ad affrontare nuove sfide con rinnovata ambizione.

Leggi anche: Italbasket, Saliou Niang è già una STELLA! Sarà lui la sorpresa di tutto EuroBasket 2025?