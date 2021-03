Stefano Sardara recrimina: “La FIBA intervenga su quanto avvenuto a Nymburk dentro e fuori dal campo!”

Proseguono le proteste in casa Dinamo Sassari per i fatti accaduti a Nymburk durante la trasferta di Basketball Champions League: la squadra sarda ha perso anche a causa del mancato uso dell’instant replay sul possesso decisivo, qualcosa per il quale coach Gianmarco Pozzecco aveva protestato veementemente in conferenza stampa, e come se non bastasse nel corso della gara qualcuno si è anche introdotto nello spogliatoio ospite, derubando i giocatori.

Il presidente del club sassarese, Stefano Sardara, ha chiesto l’intervento della FIBA per fare chiarezza e punire chi ha sbagliato “sia dentro che fuori dal campo”, riferendosi quindi ad entrambi gli episodi. “Oltraggioso e inaccettabile quanto successo in Basketball Champions League, che deve intervenire per quanto accaduto dentro e fuori dal campo!” ha scritto Sardara su Twitter.

outrageous and unacceptable in @BasketballCL who must intervene for what happened off the court and on the court!!! 😡😡😡 — stefano sardara (@stefanosar) March 10, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.