Dopo il comunicato della Dinamo Sassari che annunciava la sospensione di 10 giorni di coach Gianmarco Pozzecco per motivi disciplinari, a parlare dell’improvvisa decisione è stato il presidente Stefano Sardara ai microfoni dell’Ansa.

Ci sono delle regole, e alla base del club ci sono dei valori e la volontà di preservarli. Spiace assumere una decisione del genere in un momento così delicato, ma non si può girare la testa dall’altra parte. È una questione di regole, di rispetto, sono cose gravi è una responsabilità verso chi ci segue e ci sostiene. Se non si interviene finisce che tutto diventa possibile.

Ansa sottolinea come Pozzecco fosse stato già squalificato una partita, poi tramutata in multa, per una bestemmia durante la stagione di Basketball Champions League, competizione in cui sarebbe avvenuto il comportamento punito. Non è però chiaro se ci sia recidività e quindi un’altra bestemmia alla base di questa decisione del torneo, della FIP e della Dinamo stessa.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.