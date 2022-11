Stefano Tonut si ferma, tegola per Milano e per l’Italbasket

L’Olimpia Milano è uscita sconfitta dal derby italiano di EuroLega contro la Virtus Bologna e, oltre alla partita, ha perso l’ennesimo giocatore per infortunio. Ettore Messina in conferenza stampa, commentando la gara, ha concluso il suo intervento dicendo:

Purtroppo stasera abbiamo perso anche Stefano Tonut, che probabilmente si è stirato all’adduttore.

Si tratta dell’ennesimo infortunio nella prima parte di stagione meneghina, dopo quelli di Naz Mitrou-Long, Tommaso Baldasso, Luigi Datome, Shavon Shields e Billy Baron. Alcuni sono già rientrati mentre quello più grave, Shields, probabilmente spingerà l’Olimpia a tornare sul mercato.

L’infortunio di Tonut farà particolarmente male alla Nazionale, che contro Spagna e Georgia contava sull’ex Venezia proprio come uno dei migliori giocatori a disposizione del Poz. Invece probabilmente la guardia di Milano sarà assente in entrambe le partite, domani dovrebbe arrivare la lista definitiva dei convocati del CT per la prima gara contro la Spagna di Scariolo.