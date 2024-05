Stella Azzurra Roma, l’ex coach CONDANNATO in 1° grado per STUPRO su MINORE

È stato condannato a sette anni e mezzo in primo grado, come riportato da Il Messaggero, Paolo Traino, l’ex allenatore della Stella Azzurra Roma, accusato di violenza sessuale su minore. Si dice abbia costretto un ragazzino all’epoca tredicenne a spogliarsi e a lasciarsi baciare e di averlo stuprato almeno in due occasioni, li pm Alessia Natale, per l’imputato aveva chiesto una pena di dieci anni.

Traino della Stella Azzurra Roma, sempre secondo quanto riportato da Il Messaggero, nel 2000 aveva patteggiato mesi di carcere per pornografia minorile, si era fatto strada nel basket, ma poi era finito ancora nei guai, nel 2015, con l’accusa di avere molestato due giovanissimi che allenava a Perugia.

Stiamo a vedere se la condanna a 7 anni e mezzo rimarrà anche nei prossimi gradi di giudizio. Ma sta di fatto che si tratta di una vicenda che non avremmo mai voluto raccontarvi.

