Stella Rossa-Partizan: i tifosi invadono il campo e il match viene sospeso

Questa sera è successo di tutto durante la vibrante gara-5 tra Stella Rossa Belgrado e Partizan Belgrado. Il match, che decreterà la vincente dell’ABA League e anche la qualificata matematica alla prossima EuroLega, è stato sospeso sul punteggio di 39 pari a inizio terzo quarto perché alcuni tifosi – non propriamente dei laureati ad Harvard – ha iniziato a tirare oggetti contro gli arbitri, fino ad arrivare a invadere il campo di gioco, concludendo il tutto con dei selfie sul parquet serbo.

ABA league finals Game 5 between Crvena Zvezda and Partizan was interrupted by fans throwing things at referees.

Teams and refs left for the locker rooms.

Fans were asked to empty some parts of the gym.

Some of them enjoyed their time taking selfies in the middle of the court. pic.twitter.com/oyvkLpECu5

