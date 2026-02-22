suigo mega

Stella Rossa vittoriosa in finale, ma che prestazione per Luigi Suigo

Estero Home
Francesco ManziLascia un Commento su Stella Rossa vittoriosa in finale, ma che prestazione per Luigi Suigo

La Stella Rossa Belgrado ha vinto la Coppa di Serbia piuttosto facilmente, in una finale inaspettata contro il Mega Basket che aveva precedentemente eliminato a sorpresa e nettamente il Partizan Belgrado. A Niš la formazione biancorossa ha trionfato 106-84 vincendo la sua 12° Coppa di Serbia, la 6° consecutiva. Jordan Nwora, nominato MVP, ha offerto un’altra grande prestazione, l’ennesima di una stagione stellare: 29 punti con 6 rimbalzi, Ognjen Dobric ha aggiunto 21 punti.

Nel Mega ha avuto tanto spazio l’italiano Luigi Suigo, che già aveva fatto vedere ottime cose nella semifinale contro il Partizan. L’azzurro ha giocato 31′ risultando il top scorer dei suoi con 23 punti a cui ha aggiunto 8 rimbalzi. Suigo ha scelto il Mega Basket dopo anni nelle giovanili dell’Olimpia Milano per proseguire il suo percorso di crescita, in vista del salto in NCAA nella prossima stagione.

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

luigi suigo mega basket

Luigi Suigo giganteggia nella vittoria del Mega Basket sulla Stella Rossa

Francesco Manzi
Milano Stella Rossa

Milano spreca tre quarti perfetti e cede alla Stella Rossa

Roberto Caporilli
devonte' graham

Devonte’ Graham impressiona con la Stella Rossa all’esordio in EuroLega

Francesco Manzi

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.