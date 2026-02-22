Stella Rossa vittoriosa in finale, ma che prestazione per Luigi Suigo

La Stella Rossa Belgrado ha vinto la Coppa di Serbia piuttosto facilmente, in una finale inaspettata contro il Mega Basket che aveva precedentemente eliminato a sorpresa e nettamente il Partizan Belgrado. A Niš la formazione biancorossa ha trionfato 106-84 vincendo la sua 12° Coppa di Serbia, la 6° consecutiva. Jordan Nwora, nominato MVP, ha offerto un’altra grande prestazione, l’ennesima di una stagione stellare: 29 punti con 6 rimbalzi, Ognjen Dobric ha aggiunto 21 punti.

Nel Mega ha avuto tanto spazio l’italiano Luigi Suigo, che già aveva fatto vedere ottime cose nella semifinale contro il Partizan. L’azzurro ha giocato 31′ risultando il top scorer dei suoi con 23 punti a cui ha aggiunto 8 rimbalzi. Suigo ha scelto il Mega Basket dopo anni nelle giovanili dell’Olimpia Milano per proseguire il suo percorso di crescita, in vista del salto in NCAA nella prossima stagione.