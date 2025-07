Steph Curry dice che non è “nemmeno lontanamente” vicino al ritiro

Steph Curry, l’iconica point guard dei Golden State Warriors, si appresta a iniziare la sua 17ª stagione NBA, e a quanto pare, non ha alcuna intenzione di appendere le scarpe al chiodo.

Lo “Chef” del basket, noto per il suo tiro rivoluzionario e i suoi successi, è lontano dal considerare il ritiro, come ha rivelato in una recente intervista.

Durante il podcast “360 With Speedy” di Complex, Curry ha espresso chiaramente la sua mentalità:

“Voglio solo essere nella posizione di poter dire di aver fatto tutto il possibile per ottenere il massimo da questo gioco. Spero di avere la salute e la scelta di dire ‘Mi ritiro e sto bene’. Ma non sono neanche lontanamente vicino a quel punto”.

Un percorso di longevità e nuovi stimoli

Curry, che compirà 38 anni il prossimo marzo, ha debuttato nella NBA nel 2009, dedicando l’intera sua carriera agli Warriors. Dopo aver vinto praticamente tutto ciò che c’è da vincere, sia a livello NBA che internazionale con Team USA (come la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 con un dream team che includeva LeBron James e Kevin Durant), il suo obiettivo principale ora è mantenere alta la motivazione.

“La affronto a blocchi di due anni,” ha aggiunto Curry, parlando del suo approccio al futuro. “Solo per sapere che devi darti qualcosa e qualche motivazione per inseguirlo. Ho parlato con tutti i ragazzi che si sono trovati in questa situazione in cui hanno esteso il loro ‘prime’, e ci sono più finali ingraziati che ‘ti tocco il cappello’ di quel tipo”.

In sintesi, Steph Curry non è solo una leggenda vivente del basket, ma anche un atleta con una mentalità straordinaria, costantemente alla ricerca di nuovi stimoli e sfide per prolungare una carriera già gloriosa. I fan dei Warriors e della NBA possono tirare un sospiro di sollievo: lo spettacolo del “Chef” è destinato a continuare ancora per molto tempo.