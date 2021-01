Steph Curry è il fenomeno di sempre! Career-high da 62 punti nella vittoria contro Portland

Portland Trail Blazers @ Golden State Warriors 122-137

(33-36; 21-30; 29-31; 39-40)

Una serata da ricordare tutta la vita per Steph Curry. In molti credevano che il fenomeno dei Golden State Warriors non fosse più quello dei due titoli di MVP di fila ma questa notte ha dimostrato che non ha affatto perso il suo talento, realizzando 62 punti nella vittoria per 137 a 122 al Chase Center di San Francisco contro i Portland Trail Blazers di Damian Lillard e CJ McCollum (60 punti in due).

Qui potete vedere gli highlights della meravigliosa gara di Chef Curry e qui trovate le statistiche della gara:

