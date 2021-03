Steph Curry è il nuovo leader negli assist nella storia dei Golden State Warriors

Nella notte, nonostante la sconfitta netta contro i Lakers, Steph Curry ha avuto comunque qualcosa da festeggiare: con uno dei suoi 2 assist, il playmaker è diventato il leader All-Time nella storia dei Golden State Warriors. Curry ha superato Guy Rodgers, che giocò con gli Warriors dal 1958 al 1966 e fu due volte miglior assistman stagionale (nel 1963 e nel 1967).

Curry è ora a quota 4.856 assist contro i 4.855 di Rodgers (in maglia Warriors, lui poi giocò anche a Chicago, Cincinnati e Milwaukee).

HISTORY.

Congratulations to @StephenCurry30 on passing Guy Rodgers as the Warriors' all-time assists leader! pic.twitter.com/doaqKrw1td

