Steph Curry e la moglie parteciperanno a un curioso gioco a premi in tv

Stephen Curry e la moglie Ayesha saranno fra le coppie protagoniste di Tattletales, un gioco a premi che ha spopolato sulla tv americana fra il 1974 e il 1984.

Adesso l’emittente HBO ha deciso di riportare in auge il quiz che raccolse tantissimo successo a suo tempo sulle reti CBS. Si tratta di un programma televisivo nelle quali alcune coppie famose si cimentano in delle prove basate sulla fiducia e sulla conoscenza reciproca. La novità è che i coniugi saranno vip e che gli spettatori potranno porre delle domande da casa. Ovviamente le coppie vincenti devolveranno il loro premio in beneficienza.

“Siamo molto contenti di aiutare questo storico show a tornare ai fasti di un tempo”, ha dichiarato Curry. Poi la moglie ha aggiunto: “Le nostre famiglie sono molto appassionate di questo gioco perciò sarà molto divertente partecipare insieme. Siamo entrambi così impegnati che sarà bello avere l’opportunità di staccare un po’ e conoscere coppie così famose”.

Fonte: deadline.com

