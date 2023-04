Steph Curry è LEGGENDARIO in Gara-7: gli Warriors eliminano i Kings

Steph Curry ha scritto un’altra fantastica pagina di basket NBA. Nella partita più decisiva della stagione, una Gara-7 in trasferta contro una squadra, i Sacramento Kings, che finora aveva dato terribilmente il filo da torcere ai Golden State Warriors, Curry ha segnato 50 punti, tirando 20/38 dal campo e 7/18 da tre punti, aggiungendo 8 rimbalzi e 6 assist. Nessuno prima di lui aveva mai segnato 50 punti in una Gara-7 nella storia dei Playoff NBA (il record precedente era di 48 per Kevin Durant).

Gli Warriors sono rimasti incollati alla partita per tutti il primo tempo, nonostante gli sforzi dei Kings li avessero portati a +2 all’intervallo. In un terzo quarto colmo di errori da entrambe le parti però Golden State è riuscita a scavare un piccolo solco che è diventato voragine nel quarto periodo, grazie soprattutto ai canestri di Curry e all’energia sotto canestro di Kevon Looney (11 punti e 21 rimbalzi, di cui 10 offensivi). Alla fine sono gli Warriors a vincere in scioltezza, 100-120.

Al prossimo turno Golden State se la vedrà con i Los Angeles Lakers, con il fattore campo a favore. Sarà forse l’ultima occasione per ammirare Curry e LeBron James darsi battaglia nella post-season.