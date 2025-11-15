Steph Curry Michael Jordan

Steph Curry è STORIA: solo lui e Michael Jordan con questi numeri

Alessandro Saraceno

Steph Curry continua a riscrivere la storia dell’NBA, mettendosi sempre di più al fianco di Michael Jordan. Dopo averne segnati 46 nel precedente match tra San Antonio Spurs e Golden State Warriors, la superstar degli Warriors supera se stesso e firma 49 punti, aggiungendo un nuovo capitolo alla sua leggendaria carriera.

Finale thriller: sorpasso a 6 secondi dalla sirena

Nel finale di partita Curry si conferma glaciale:

  • segna i due tiri liberi decisivi a soli sei secondi dalla fine,
  • completa la rimonta Warriors,
  • mentre l’ultimo tentativo di De’Aaron Fox allo scadere non trova il bersaglio.

Ancora una prestazione da trascinatore assoluto per Curry, che mette a referto 14 punti nel solo quarto periodo, arrivando a 31 nella ripresa.

Un record storico: solo Michael Jordan come Steph Curry

Con questa doppia prestazione da oltre 45 punti in due gare consecutive, Curry raggiunge una statistica che fino a oggi apparteneva al solo Michael Jordan:

Nella storia NBA solo due giocatori di almeno 35 anni hanno segnato 45+ punti in due partite consecutive: Steph Curry e Michael Jordan.

Ma non finisce qui: Curry raggiunge Jordan anche in un’altra categoria statistica di pura élite.

 

Una testimonianza della sua longevità, della qualità del suo gioco offensivo, e della capacità di continuare a dominare anche ad età in cui la maggior parte dei giocatori vede calare drasticamente l’efficienza realizzativa.

Gli Warriors restano in corsa grazie al loro leader, mentre i suoi numeri continuano a spingere gli appassionati a farsi una sola domanda:
quanto ancora potrà sorprendere l’uomo che ha rivoluzionato il basket moderno?

Alessandro Saraceno
