Steph Curry è STORIA: solo lui e Michael Jordan con questi numeri

Steph Curry continua a riscrivere la storia dell’NBA, mettendosi sempre di più al fianco di Michael Jordan. Dopo averne segnati 46 nel precedente match tra San Antonio Spurs e Golden State Warriors, la superstar degli Warriors supera se stesso e firma 49 punti, aggiungendo un nuovo capitolo alla sua leggendaria carriera.
Finale thriller: sorpasso a 6 secondi dalla sirena
Nel finale di partita Curry si conferma glaciale:
- segna i due tiri liberi decisivi a soli sei secondi dalla fine,
- completa la rimonta Warriors,
- mentre l’ultimo tentativo di De’Aaron Fox allo scadere non trova il bersaglio.
Ancora una prestazione da trascinatore assoluto per Curry, che mette a referto 14 punti nel solo quarto periodo, arrivando a 31 nella ripresa.
Un record storico: solo Michael Jordan come Steph Curry
Con questa doppia prestazione da oltre 45 punti in due gare consecutive, Curry raggiunge una statistica che fino a oggi apparteneva al solo Michael Jordan:
Nella storia NBA solo due giocatori di almeno 35 anni hanno segnato 45+ punti in due partite consecutive: Steph Curry e Michael Jordan.
Stephen Curry joins Michael Jordan as the only two players over the age of 37 to record 45+ points in back-to-back games 👏 pic.twitter.com/mkUcvJ8A3i
— Golden State Warriors (@warriors) November 15, 2025
Ma non finisce qui: Curry raggiunge Jordan anche in un’altra categoria statistica di pura élite.
Most 40-PT games after turning 30 years old:
44 — Michael Jordan
44 — Steph Curry
THE TWO GREATEST PLAYERS OF ALL TIME. pic.twitter.com/Gxc3KVYqYa
— Steph Curry Muse (@StephMuse_) November 15, 2025
Una testimonianza della sua longevità, della qualità del suo gioco offensivo, e della capacità di continuare a dominare anche ad età in cui la maggior parte dei giocatori vede calare drasticamente l’efficienza realizzativa.
Gli Warriors restano in corsa grazie al loro leader, mentre i suoi numeri continuano a spingere gli appassionati a farsi una sola domanda:
quanto ancora potrà sorprendere l’uomo che ha rivoluzionato il basket moderno?
