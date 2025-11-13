Steph Curry e Under Armour si separano: che fine farà il Curry Brand?

Quasi all’improvviso è arrivata la notizia della separazione tra Steph Curry e il brand Under Armour, di cui la star dei Golden State Warriors era da anni atleta di spicco. Come riportato da Shams Charania, Under Armour continuerà a produrre le signature shoes di Curry per tutto il 2026, con il lancio delle Curry 13 che sarà l’ultimo modello realizzato nell’ambito di questa partnership che durava da 13 anni. Steph Curry e il Curry Brand, fondato proprio all’interno di Under Armour nel 2020, invece proseguiranno indipendentemente fin da subito.

Quella tra Curry e Under Armour è una separazione brusca, visto che il contratto non è ancora scaduto. Il giocatore NBA ha però ringraziato il brand per la fiducia di questi anni: “Hanno creduto in me nei miei primi anni di carriera e mi hanno dato lo spazio per costruire qualcosa di più brande e più d’impatto di una semplice scarpa. Sarò sempre grato per questo. Ciò che il Curry Brand rappresenta, ciò che io voglio rappresentare e il mio commitment per quella missione non cambieranno mai”.

Ora che Steph Curry è uno sneaker free agent, resterà da capire quale colosso dell’abbigliamento sportivo vorrà accaparrarselo. Nike e Adidas sono alla finestra…