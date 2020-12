Steph Curry entusiasta della “fame” di Kelly Oubre Jr. ed è convinto che “provocherà il caos” con gli Warriors

I Golden State Warriors hanno acquisito Kelly Oubre Jr. in offseason via tarde. Steph Curry sa un paio di cose sullo stile di gioco e sulla storia dell’ala. E può dire che Oubre Jr. aiuterà tantissimo gli Warriors nella prossima stagione.

Curry è apparso mercoledì in “Damon, Ratto & Kolsky” di The Game, dove ha condiviso le sue aspettative su Oubre Jr. Dopo aver trascorso tre stagioni e mezzo con gli Washington Wizards, Oubre è stato mandato ai Phoenix Suns via trade. Ha trascorso una stagione e mezza là e in offseason è stato mandato agli Oklahoma City Thunder. E in meno di una settimana è atterrato in California.

“Penso che abbia fame, amico, vista la sua esperienza negli ultimi due anni a Phoenix e l’essere rimbalzato a destra e a sinistra durante questa offseason. È ancora un ragazzo giovane, fresco, ha solo 25 anni”.

Curry ha anche osservato quanto sia un grande difensore Oubre. Questo lo rende una risorsa importantissima dato che coach Steve Kerr vuole che il suo team diventi di nuovo una delle migliori squadre difensive del campionato.

“Ha un’energia incredibile, un atletismo straordinario e le sue abilità con la palla in mano sorprenderanno molte persone in qualità di regista. E penso che sulla fase difensiva è pronto a seminare il caos con Andrew Wiggins, Draymond Green, James Wiseman, Kevon Looney e altri”.

Kelly Oubre Jr. probabilmente giocherà parecchio con Klay Thompson fuori per infortunio. Rimane un mistero come Kerr intenda utilizzare le sue capacità. Ma, dato il suo desiderio di dimostrare che tutti si sbagliano, è sicuro che Oubre avrà davvero un impatto enorme.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.