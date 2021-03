Steph Curry ha rivelato di essersi ispirato ad una leggenda del basket europeo

Steph Curry è probabilmente il più grande tiratore della storia del basket NBA ed in pochi anni è diventato il modello per chiunque tiri un pallone verso un canestro per le sue abilità di segnare da ogni posizione con grande continuità: lo stesso Curry ha recentemente rivelato a chi si è ispirato per la creatività delle sue realizzazioni, ovvero la leggenda del Barcelona Juan Carlos Navarro.

Navarro ha trascorso una sola stagione in NBA con la maglia dei Memphis Grizzlies nel 2007/08, mentre il resto della carriera l’ha passata con quella blaugrana del Barcelona, con la quale ha vinto qualunque trofeo e ha incantato i tifosi in tutta Europa e non solo; le parole di Curry a NBC Sports: “Ho giocato contro Navarro una volta con Team USA ma ho visto molti video suoi: la sua creatività, la selezione dei tiri, il ritmo che aveva in campo, era fantastico. L’ho visto più di una volta tirare da 3 su un piede solo, ed il suo modo di muoversi per il campo è stato di ispirazione per me, ho cercato di portare qualcosa del suo gioco nel mio. E’ stato davvero un modello per me, vederlo giocare da vicino mi ha aiutato ad espandere le mie abilità“.

Giocatore ed allenatore classe ’91, quando non è in palestra è davanti al pc a scrivere di basket (con BU dal Novembre 2012) o a guardare i suoi amati Grizzlies. E’ stato caporedattore per la trasmissione di Legabasketv Serie A Beko Live per le stagioni 2015 e 2016 insieme a Matteo Gandini.