Steph Curry ha vinto il Mtn Drew Three-point Contest 2021 all’ultimo tiro

È stata una battaglia fino all’ultimo tiro, decisivo, ma alla fine Steph Curry ha avuto la meglio nel Mtn Drew Three-point Contest di Atlanta con 28 punti in finale dopo il clamoroso primo round che gli aveva consegnato la qualificazione. Nel secondo round, la stella dei Golden State Warriors è stata vicina a perdere contro Mike Conley, ottimo con 27 punti dopo i 28 del primo round, segnando la money ball dell’ultimo carrello per compiere il sorpasso in extremis e vincere il trofeo per la seconda volta in carriera dopo il 2015.

Final shot.

3-Point Contest on the line. Stephen Curry. CLUTCH. #NBAAllStar pic.twitter.com/O0QyX6sqaD — Golden State Warriors (@warriors) March 8, 2021

