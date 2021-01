Steph Curry identifica un dettaglio specifico su cui il team deve migliorare

Steph Curry ha dato una valutazione onesta dopo un’altra sconfitta dei Golden State Warriors. Dopo le vittorie consecutive contro i Minnesota Timberwolves, i Dubs sono tornati ai loro modi perdenti e sono caduti contro i Phoenix Suns, 114-93, alla Talking Stick Resort Arena.

Dopo la partita, il due volte MVP NBA ha ammesso che agli Warriors manca il killer instinct nelle partite ravvicinate, secondo Nick Friedell di ESPN.

An honest postgame assessment from Steph Curry. He knows the Warriors aren’t consistent and sums up the season well in one quote: “When the games are in the margins for us this year, the common theme is certain three-four minute windows we don’t play with the right intentions.”

— Nick Friedell (@NickFriedell) January 29, 2021