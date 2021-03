Steph Curry lo catechizza, Nico Mannion: “Sto benissimo con lui”

Nel corso del quarto periodo della gara fra Golden State e Memphis, vinta dai Grizzlies 111-103, Stephen Curry (in borghese a causa dell’infortunio di qualche giorno fa) si è intrattenuto a lungo con Nico Mannion.

La stella degli Warriors ha avuto un lungo dialogo con il playmaker italiano che sta crescendo sotto la sua ala protettiva da quando è tornato dall’esperienza in G-League.

Dopo la partita Mannion ha raccontato il contenuto del dialogo con Curry e ha parlato ancora del loro rapporto.

Ho subito ammesso di aver gestito male il possesso precedente, ho preso un brutto tiro allo scadere dei 24″ ma avrei dovuto tirare da tre oppure andare in penetrazione. Stavamo parlando di questo e lui mi ha incoraggiato dicendomi di essere più aggressivo, essere sotto la sua ala protettiva è grandioso, con lui mi sento a mio agio. Il più grande insegnante è l’esperienza, specialmente in NBA, più gioco e più entro in confidenza. Sto imparando a capire come aiutare la squadra in attacco e come collocarmi in questo sistema, sono libero di muovermi ma ogni sera riesce a farlo restando maggiormente sotto controllo.